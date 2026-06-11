MHP'de bu kez Adana İl Teşkilatı feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP ) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak , Kocaeli ve Manisa'nın ardından bir gelişme daha yaşandı.

Yalçın, Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu ve Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını bildirdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır."