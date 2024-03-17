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MHP'de büyük kurultay bugün

Milliyetçi Hareket Partisi, 14. Olağan Büyük Kurultayı'na hazırlanıyor. Bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek Kurultayda Genel Başkan ile Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçilecek.

MHP'de büyük kurultay bugün

Milliyetçi Hareket Partisi, bugün 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştirecek.

'nin büyük kurultayında genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu seçilecek.Bunun yanı sıra 9 kişinin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi belli olacak. Kurultayın ardından 15 kişilik Başkanlık Divanı da oluşturulacak.

İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP'de genel başkan , 29 Şubat'ta MYK ve MDK'yı son kez topladı. Bahçeli, bugüne kadarki çalışmalarından dolayı kurmaylarına teşekkür etti.

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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