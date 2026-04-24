MHP'de iki il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu ve Ardahan'ın ardından bugün de Gaziantep ve Bingöl 'de il teşkilatları feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın , sosyal medya hesabında şu mesajları paylaştı:

“Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. "

"Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır.”

“Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir.”

"Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır."