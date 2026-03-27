MHP'de istifa. İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
27.03.2026 22:26
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yönter paylaşımında, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.” ifadelerini kullandı.