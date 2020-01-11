MHP'de iştişare toplantısı başladı

Ankara'da otelde düzenlenen ortak toplantı, MHP Genel Başkanı Bahçeli başkanlığında başladı.

MHP yönetiminin 2020 yılı stratejisini belirlemek üzere Ankara'da düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış politika konularının ele alınacağı öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, akademisyenlerin de Libya'dan İran'a, Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar çeşitli alanlarda dış politika konusunda görüşlerini aktaracağı belirtildi.



İki gün sürecek toplantı ardından yarın Devlet Bahçeli'nin açıklama yapması bekleniyor.

Rahatsızlığı nedeniyle grup toplantılarına katılamayan Bahçeli'nin önümüzdeki salıdan itibaren katılması bekleniyor.