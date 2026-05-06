MHP'de kongre tarihi netleşti
06.05.2026 14:44
MHP'de kongre süreci başlıyor.
MHP'de ilk kongre 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilecek.
Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.
Yalçın, "İlkadım Kongresi'nin, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır." dedi.
BÜYÜK KURULTAY NE ZAMAN?
MHP olağan büyük kurultayını ise,, 7 Mart 2027’de yapacak.
Parti, yakın zamanda teşkilatlarda bir değişim süreci başlatmıştı.
İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep ve Bingöl'de il teşkilatları feshedilmişti.