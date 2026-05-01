MHP'de kurultay tarihi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi 'nin (MHP ) 27 Nisan'da gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında partinin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni takvim belirlendi.

Buna göre olağan büyük kurultay hazırlıkları kapsamında ilçe ve il kongreleri 7 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.

Sürecin tamamlanmasının ardından 7 Mart 2027'de 15. Olağan Kurultayı düzenlenecek.

Parti, yakın zamanda teşkilatlarda bir değişim süreci başlatmıştı.

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep ve Bingöl'de il teşkilatları feshedilmişti.