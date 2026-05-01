MHP'de kurultay tarihi belli oldu
01.05.2026 11:44
Son Güncelleme: 01.05.2026 11:58
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 15. Olağan Kurultayı'nın 7 Mart 2027'de gerçekleştirilmesine karar verildi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 27 Nisan'da gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında partinin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni takvim belirlendi.
Buna göre olağan büyük kurultay hazırlıkları kapsamında ilçe ve il kongreleri 7 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.
Sürecin tamamlanmasının ardından 7 Mart 2027'de 15. Olağan Kurultayı düzenlenecek.
Parti, yakın zamanda teşkilatlarda bir değişim süreci başlatmıştı.
İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep ve Bingöl'de il teşkilatları feshedilmişti.