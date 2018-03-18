MHP'de MYK'ye 45 yeni isim

İlişkili Haber MHP'de Kurultay günü

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda, genel başkanlık seçimlerinden sonra, 75 kişilik MYK ile 9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelikleri için seçimler yapıldı.



Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan, Edip Semih Yalçın, Ruhsar Demirel, Emin Haluk Ayhan, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Mustafa Kalaycı MYK'deki yerini korurken, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal yeni MYK listesinde yer almadı. Mevcut MYK üyelerinden Zuhal Topçu, Nevin Taşlıçay ve Ruhsar Demirel yerlerini korurken, 7 yeni kadın üye MYK'ye girdi.



Blok liste olarak gerçekleştirilen seçimlerde, MYK şu isimlerden oluştu:



"Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Celal Adan, Mevlüt Karakaya, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İzzet Ulvi Yönter, Zuhal Topçu, Deniz Depboylu, Kamil Aydın, Ruhsar Demirel, Mehmet Parsak, Hidayet Vahapoğlu, Cemal Çetin, Ali Güler, Oğuz Turhan, Özgür Bayraktar, Tamer Osmanağaoğlu, Yaşar Yıldırım, Volkan Yılmaz, Kadir Şekerci, Mehmet Taytak, İbrahim Çiftçi, Nevin Taşlıçay, Merve Menekşe, Gülbeyhan Saylağ, Nur Tuğba Aktay, Ayşe Sibel Ersoy, Gülay Özcan, Serap Şule Kalın, Fethi Yıldız, Murat Kotra, Yüksel Kaleci, Davut Haskırış, Ahmet Özyürek, Erdem Karakoç, Musa Küçük, Ahmet Yiğit Yıldırım, Hakan Doğru, Adem Yurdakul, Abdullah Bahadır Alperen, Fatih Çetinkaya, Mehmet Duygulu, Ferhat Çakıroğlu, Muhammet Koçak, Sefer Aycan, Süleyman Korkmaz, Mehmet Varol, Kadir Çitil, Nevzat Aypek, Hüseyin Korkmaz, Akın Üstün, İdris Aydın, Hakan Er, Hasan Özarslan, Hüsnü Uğur, Mustafa Ertekin, Mehmet Sarı, Süleyman Latif Yunusoğlu, Abdurahman Başkan, Nevzat Ünlütürk, İbrahim Özyavuz, Fevzi Zırhlıoğlu, Ömer Çağlar Yılmaz, Bulduk Özdemir, Volkan Uygunuçarlar, Volkan Dudu, Seyit Ahmet Göçer, Yusuf Turan, Recep Bakırcı, Umur Ertürk, Yakup Özkılıç, Ahmet Yılmaz."



MYK'YE 45 YENİ İSİM



Kurultaydan önce, 75 kişilik MYK'de, ihraç ve ayrılmalardan dolayı 72 üye bulunuyordu.



Daha önceki MYK'de yer alıp yeni listede bulunmayan 42 isim şöyle:



"Abbas Bozyel, Ahmet Bukan, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Ahmet Selim Yurdakul, Başbuğ Pınarbaşı, Bülent Belen, Celal Taşdoğan, Elif Konca Akdeniz, Esin Gürel, Hamit Ayanoğlu, Hüseyin Akgül, İsmail Bozalioğlu, Mehmet Akif Paksoy, Mehmet Ali Tanrıverdi, Mehmet Günal, Mehmet Erdoğan, Mehmet Müftüoğlu, Mehmet Sami Uzun, Mehmet Şandır, Mesut Çelik, Muharrem Varlı, Mustafa Mit, Oktay Öztürk, Ruhi Ersoy, Saffet Sancaklı, Sultan Gündüz, Şefkat Çetin, Şeref Oruç, Uğur Bektaş, Vahit Doğan, Ahmet Savaş Çolak, Alper Gedik, Erol Gül, Fatih Budak, Turgay Baştuğ, Hikmet Nazlı, İbrahim Ünal, Adem Özbay, Hüseyin Kocabaş, Hasan Dağaslan, Osman Yüce, Şükrü Doğan."



MYK'nin yeni 45 ismi ise şöyle sıralandı:



"İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Mehmet Taytak, Merve Menekşe, Gülbeyhan Saylağ, Nur Tuğba Aktay, Ayşe Sibel Ersoy, Gülay Özcan, Serap Şule Kalın, Fethi Yıldız, Murat Kotra, Yüksel Kaleci, Davut Haskırış, Ahmet Özyürek, Ahmet Yiğit Yıldırım, Hakan Doğru, Adem Yurdakul, Abdullah Bahadır Alperen, Fatih Çetinkaya, Mehmet Duygulu, Ferhat Çakıroğlu, Muhammet Koçak, Sefer Aycan, Süleyman Korkmaz, Mehmet Varol, Nevzat Aypek, Hüseyin Korkmaz, Akın Üstün, İdris Aydın, Hakan Er, Hüsnü Uğur, Mustafa Ertekin, Mehmet Sarı, Süleyman Latif Yunusoğlu, Nevzat Ünlütürk, Fevzi Zırhlıoğlu, Ömer Çağlar Yılmaz, Bulduk Özdemir, Volkan Uygunuçarlar, Volkan Dudu, Yusuf Turan, Recep Bakırcı, Umur Ertürk, Yakup Özkılıç, Ahmet Yılmaz."



MERKEZ DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ



Dokuz kişilik Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de Halil Öztürk, Niyazi Paksoy, Muhammet Tekin, Kürşat Türker Ercan, Hami Kokmazlı, Duygu Kurban Gözüoğlu, Gencer Özdemir, Mehmet Azar, Fezvi Fırat Gözüyeşil'den oluştu.



Öte yandan, Burdur il başkanı ile Tefenni ilçe başkanının, rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanamadıkları bildirildi.