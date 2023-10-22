MHP'de seçim çalışmaları

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Merkezi yönetimle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi seçim çevreleri arasında ortaya çıkan uyumsuzluğu, çatışmayı ortadan kaldırmak, zilletin kontrolünde bulunan belediyelerdeki yağma ve talanı ortadan kaldırmak ve Cumhur İttifakı adaylarının kazandığı belediyelerin sayısını artırmak öncelikli hedefimizdir." diye konuştu.



Yıldız, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, partilerinin ve AK Parti'nin hazırladığı anayasa taslağının önümüzdeki günlerde bir araya getirileceğini kaydetti.

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