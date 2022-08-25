MHP'de seçim hazırlıkları başladı

AK Parti'deki seçim hazırlıklarının ardından Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde de çalışmalar hız kazandı. Genel başkan Devlet Bahçeli, talimatıyla seçim beyannamesi hazırlıklarını başladı.

Haberler - NTV Haber 25.08.2022 - 13:41

MHP'de seçim hazırlıkları başladı

İlişkili Haberler

AK Parti'de seçim hazırlığı başladı | Erdoğan'dan beyanname talimatı

AK Parti'de seçim hazırlığı başladı | Erdoğan'dan beyanname talimatı

AK Parti'nde sonra MHP'de de seçim hazırlıkları başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) 2023 seçimi için hazırlıklar başladı. Hem masa da hem de sahada hızlanacak çalışmalar için genel başkan , eylül ayında sahaya inecek. Seçim mitinglerinin ilk adresiyle Sivas olarak belirlendi. 

SEÇİM BEYANNAMESİ TALEBİ

Bahçeli, seçim beyannamesinin hazırlanması için de talimat verdi. Talimat üzerine tüm genel başkan yardımcıları beyanname için mesai yapmaya başladı. 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VURGUSU

MHP, beyannamede Cumhuriyet'in 100. yılını ön plana çıkaracak. Cumhurbaşkanılığı Hükümet Sistemi ile ikinci yüzyılda ’nin daha da güçleneceğine vurgu yapacal.

Diplomatik alanda atılan adımlar, sınır güvenliği ve 'nin bölgedeki öncü rolü beyannamede yer alacak. Refahın artırılması ve tüm vatandaşlara yayılması için yer alacak önerilerle ekonomi de önemli başlıklar arasında olacak.

Çalışmaların eylül ayı bitmeden tamamlanması planlanıyor. Komisyonun ise ortak strateji için ekim ayında bir araya gelmesi bekleniyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...