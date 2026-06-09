MHP'de üç il teşkilatı daha feshedildi
09.06.2026 16:31
MHP'de daha önce 15 il teşkilatı feshedilmişti. Bu sayı, son gelişmeyle birlikte 18'e yükseldi.
MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organlarının feshedildiğini duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa , Konya ve Kilis'in ardından bir gelişme daha yaşandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organlarının da feshedildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre MHP Kırıkkale İl Başkanlığı'na Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı'na Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı'n ise Enes Emengen atandı.