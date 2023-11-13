MHP'de yerel seçim için başvurular başladı

MHP'de yerel seçim için aday adaylığı süreci başladı. Belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvuruları 15 Aralık'ta sona erecek.

MHP'de yerel seçim için başvurular başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Mahalli İdareler Seçimleri için partisinde aday adaylığı sürecinin bugün başladığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkanı ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvurularının 15 Aralık Cuma günü sona ereceğini belirtti.

Bugün başlayan süreç kapsamında, belediye başkanı aday adaylarının MHP Genel Merkezi'ne şahsen müracaat ederek başvuru formu dolduracaklarını aktaran Yıldız, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvurularının ise il ve ilçe teşkilatlarınca alınacağını duyurdu.

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