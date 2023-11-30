MHP'de yerel seçim toplantısı

MHP'de yerel seçim gündemiyle gerçekleştirilen toplantı 1 saat sürdü.

Genel Başkan Devlet Bahçeli, toplantıda "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla yapılan ve 81 ili kapsayan "Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantıları"nın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de başarı elde edilmesi gerektiğini söyledi.