MHP'de yerel seçim toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

MHP'de yerel seçim toplantısı

'de yerel seçim gündemiyle gerçekleştirilen toplantı 1 saat sürdü.

Genel Başkan , toplantıda "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla yapılan ve 81 ili kapsayan "Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantıları"nın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de başarı elde edilmesi gerektiğini söyledi.

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