MHP'den 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu tamamladı.

120 sayfadan oluşan rapor, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

“HUKUKEN YAPILACAK ŞEYLER ÖRGÜTÜN DAĞITILMASINA BAĞLI”

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporla ilgili olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı." dedi.

Yıldız, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yapıldığını da söyledi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dinlemeleri tamamlamış, rapor aşamasına geçmişti.

CHP ve DEM Parti, hazırladıkları raporları Meclis'e sunmuştu.

AK Parti'nin de raporunu hafta sonu TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Raporların tamamlanmasının ardından bir değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtiliyor.