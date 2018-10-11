MHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik sürüyor.



Yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti ve MHP tabanları arasında kanlı bir kavga patlatma çabasına girdiğini iddia etti.



Akşener'in gerginlik yaratan açıklamalar yaptığını belirten Semih Yalçın, yetkililerin harekete geçmesini istedi.



Yalçın, "Ülkücü gençleri bilerek ve kasten tahrik etmekte; sadece camiamızın değil, bütün toplumun hassas sinir uçlarına maksatlı olarak basmaktadır" ifadesini kullandı.



Semih Yalçın açıklamasında, "Akşener'in bitmek bilmeyen ve sabır sınayan tahrikleri, bir FETÖ taktiğidir" ifadesine de yer verdi.