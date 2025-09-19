MHP'den Alevi açılımı: Bahçeli, Canların Türküsü'nü seslendirecek sanatçıyı kabul etti

Yıldız, eserin Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatan bir kültür hazinesi olarak milletimize armağan edildiğini söyledi.

Eserin hikayesine ilişkin de bilgi veren Yıldız, Bahçeli’nin Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alındığını belirtti.

Sohbet sırasında sanatın toplumu birleştirici gücü ve bu tür projelerin gelecek nesiller için önemi vurgulandı.

Genel Başkan başdanışmanı Eyüp Yıldız’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sanatçılar Elif Buse Doğan ve İsmail Altunsaray, çalışmalarına ilişkin memnuniyetlerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Canların Türküsü' eserini seslendiren Elif Buse Doğan ile eserin beste ve düzenlemesini yapan İsmail Altunsaray'ı kabul etti. Görüşme, MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

29 EKİM'DE ALEVİ AÇILIMI GÜNDEMDE

"Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte Alevi açılımını da başlatması beklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim'de Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin açılışına katılacak.

Bahçeli'nin burada Alevi açılımına ilişkin önemli mesajlar vereceği belirtiliyor.

CANLARIN TÜRKÜSÜ ŞARKISININ SÖZLERİ

Sözleri Cafer Balçık'a ait olan, İsmail Altunsaray'ın bestelediği ve sanatçı Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği eserin sözleri ise şöyle:

"Durudur dilimiz, kırk kapı açar,

El ele verince kalmayız naçar,

Her can vatan için serinden geçer,

Bengi bir vatanın bekçileriyiz.

...

Canlardan mirastır bu ülke bize,

Canımız fedadır Türkiye’mize,

Birken bin oluruz, gerek yok söze,

Nice yüzyılların öncüleriyiz.

...

Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt’e,

Bu mübarek mülke, Cumhuriyet’e,

Düşmeyiz zillete ya da gaflete,

İki Mustafa’nın izcileriyiz.

...

Aynıdır yönümüz, kıblegahımız,

Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız,

Hep doğruya doğru güzergahımız,

Hakk’ın adaletin gözcüleriyiz.

...

İnsanoğlu yazar kökte, künyede,

Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede,

Hak bizi gözetsin iki dünyada,

Bektaş-ı Velî’nin elçileriyiz. (Ay ile Güneş’in elçileriyiz.)"