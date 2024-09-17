MHP'den anayasa açıklaması: Başlatılmak istenen tartışma boş ve beyhudedir

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun "Anayasa'nın dördüncü maddesi olmasın diyoruz." sözleriyle başlayan tartışmaya ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir." dedi.

MHP'den anayasa açıklaması: Başlatılmak istenen tartışma boş ve beyhudedir
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun "Anayasa'nın dördüncü maddesi olmasın diyoruz." sözleri siyasette tartışmna konusu yarattı.

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de tartışmaya dahil olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'nin sivil, kapsayıcı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, yeni bir anayasa yapımına ihtiyacı olduğunu söyledi.

"BERRAK, SARİH, KATİDİR"

Anayasanın ilk dört maddesine yönelik yaşanan tartışmalarla ilgili ise "MHP’nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak, sarih ve katidir." ifadelerini kullandı.

CHP'den gelen "MHP bu konuda ne diyor?" eleştirilerine de yanıt veren Özdemir, "FETÖ ile kol kola giren, PKK’ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk dört maddesini değiştirecekleri iddiasında bulunan CHP ile onun yandaşı konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının MHP’yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir." diye konuştu.

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