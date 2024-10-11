MHP’den Bahçeli paylaşımlarına ilişkin açıklama: Paylaşımlar organize ve eş zamanlı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.



Büyükataman, bazı sosyal medya hesaplarında Bahçeli’ye ilişkin yanlış haberler ve gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını belirtti.



“Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yapmadığı bir açıklamayı yapmış gibi, söylemediği sözleri söylemiş gibi servis eden, yalan haber yapmayı meslek edinmiş bazı sosyal medya sayfalarının bir taşeron partinin trol merkezinden yönlendirildiği anlaşılmaktadır.” ifadelerini kullanan Büyükataman, bu paylaşımların organize ve eş zamanlı şekilde yapıldığını belirtti.



Büyükataman, şunları kaydetti:



“Çok geçmeden bu paylaşımları yapan hesapların arkasında taşeron bir siyasi partinin, siyasi geleceği ümitsiz, sözde genel başkanının olduğu anlaşılmıştır. Bu hastalıklı şahsın kendi yaptırdığı yalan haberlere kısa süre sonra çıkıp gerçekmiş gibi cevap vermesi, Genel Başkan’ımızın söylemediği sözler üzerine yorum yapması siyasetin değil, tıbbın konusudur. Aziz milletimiz Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ne dediğini ve takdire şayan milli duruşunu gayet iyi bilmektedir. Kendi yalanlarına kendileri inanıp cevap veren hastalıklı kafaları büyük Türk milletinin takdirine bırakıyoruz.”