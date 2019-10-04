MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile milletvekilleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Ankara'da Yörtürk Huzurevi'ni ziyaret etti.



Ziyaretin ardından Anadolu Ajansı'na (AA) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akçay, MHP liderinin özel kaleminin gerektiğinde açıklama yaptığını belirtti.

''BÜTÜN GÖRÜŞMELERİ, ÇALIŞMALARI ANBEAN TAKİP EDİYOR''



Akçay, Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.



Bu konunun devamlı gündeme getirilmesine tepki gösteren Akçay, "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor. Yani Meclis'in açılışından komisyon çalışmalarına kadar sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, bilgi sunuyoruz. Bize talimatlar veriyor. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.