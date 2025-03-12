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MHP'den CHP kararı: "Terörsüz Türkiye" sürecinde kapıları kapattı

Milliyetçi Hareket Partisi, "Terörsüz Türkiye" sürecinde CHP'ye kapıları kapattı. Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir, "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, kendileriyle bu mesele hakkında herhangi bir temasımız olmayacak." dedi.

MHP'den CHP kararı: "Terörsüz Türkiye" sürecinde kapıları kapattı

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir,  Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat'ın "Terörsüz " sürecine yönelik bir televizyon programında yaptığı değerlendirmelere sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fırat'ın yorumlarının kabul edilemez olduğunu belirten Özdemir, "CHP'nin demokratikleşme bahsinde bağımsız kürdistanın kurulmasını isteyip istemediğini cevaplandırılmadır." ifadesini kullandı.

Fırat'ın bu soruya tutarlı bir yanıt vermediğini belirten Özdemir, "CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinde MHP ve Cumhur İttifakı'nın duruşunun gayet açık ve net olduğunun da altını çizen Özdemir, " olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz. " ifadesini kullandı.

MHP'den CHP kararı: "Terörsüz Türkiye" sürecinde kapıları kapattı - 1
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