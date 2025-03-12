MHP'den CHP kararı: "Terörsüz Türkiye" sürecinde kapıları kapattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik bir televizyon programında yaptığı değerlendirmelere sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fırat'ın yorumlarının kabul edilemez olduğunu belirten Özdemir, "CHP'nin demokratikleşme bahsinde bağımsız kürdistanın kurulmasını isteyip istemediğini cevaplandırılmadır." ifadesini kullandı.

Fırat'ın bu soruya tutarlı bir yanıt vermediğini belirten Özdemir, "CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir." dedi.



Terörsüz Türkiye hedefinde MHP ve Cumhur İttifakı'nın duruşunun gayet açık ve net olduğunun da altını çizen Özdemir, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz. " ifadesini kullandı.