MHP'den cinsiyet değişikliğine karşı yasa teklifi

MHP, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğinin yasaklanması için kanun teklifi hazırlığında.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Aile Türk toplumunun temelidir. Pedofili niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının yanı sıra, LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğine 'teşvik etmeyi' yasaklayan hükümler ceza mevzuatımızda bulunmalıdır.''
Teklifin henüz Meclis Başkanlığı'na sunulmadığı öğrenildi.