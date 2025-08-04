MHP'den Dervişoğlu'na tepki

MHP'den İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na tepki geldi.



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Hesap soracağım." ifadelerine tepki gösteren Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"YİNE HADDİNİ ASMIŞ"



Yalçın, "Dervişoğlu yine haddini aşmış, başkanımıza hesap sormaktan bahsetmiş. Dervişoğlu, siyasi diyalog kapılarını büsbütün kapatmakta ısrarcıdır." ifadelerini kullandı.



İYİ Parti'nin yeni süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyona katılmama kararını da değerlendiren Yalçın, "Dervişoğlu, vaktiyle CHP’nin koltuğunda girdiği parlamentonun temel işlevi olan yasama çalışmalarından partisini uzak tutmak için elinden geleni yapmaktadır." diye konuştu.