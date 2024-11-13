MHP'den "Devlet Bahçeli Kent Meydanı" isminin değiştirilmesine ilişkin açıklama

Manisa'da "Devlet Bahçeli Kent Meydanı" ismi "Atatürk Kent Meydanı" olarak değiştirildi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yazılı açıklamasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri, kurtuluşunun ve bağımsızlığının simgesi olduğunu ifade etti.



Atatürk'ün manevi hatıralarını yaşatmak ve fikirlerine vazgeçmeyen bir iradeyle sahip çıkmanın her Türk evladının vazifesi olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, Atatürk'ün hatıralarına hürmet ve özlem, fikirlerine ve kutlu mirasına tartışmasız bir sadakatle bağlıdır ve son nefese kadar bağlılığını sürdürecektir." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla Salihli'de bulunan "Devlet Bahçeli Kent Meydanı" isminin "Atatürk Kent Meydanı" olarak değiştirilmesini bu anlamda yerinde bulduklarını ifade eden Büyükataman, "Atatürk'ün adının geçtiği hiçbir tartışmaya mahal vermediğimizi ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yaşatılması konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyor, belediye meclisinin aldığı kararı destekliyoruz." diye konuştu.

"BİZE EMANETTİR"



"Atatürk'ün tüm hatıralarına sırt çeviren, fikirlerinden kopan, partisinin kuruluş ayarlarını terk eden" bir zihniyetin MHP üzerinden yaptığı kurnaz siyaseti gördüklerini ifade eden Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir zaman Atatürk ile ilgili maksatlı ve istismar kokan tartışmaların içerisinde olmayacak ve Mustafa Kemal Atatürk ismine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Çünkü Atatürk demek Türkiye demektir. Onun fikirleri ve hatıraları bize emanettir." değerlendirmesinde bulundu.



MHP'nin daima Atatürk'ün tarafında olduğunu anlatan Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklemektedir. Dolayısıyla Manisa Salihli'de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.