MHP’den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp operasyonunun ardından, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.



Partiden yapılan açıklamada, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, planlanmış bir istirahat sürecinin devam ettiği belirtildi.



Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin partiden yeni bir açıklama geldi.

"FIRSAT OLARAK GÖRMEK VİCDANSIZLIK"



Açıklamayı MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek yaptı.



Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmenin ve gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmenin vicdansızlık olduğunu söyledi.



Bahçeli’nin geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aştığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:



“Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı.



Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte, sayın Bahçeli’nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir.”



Çiçek, bahse konu kişilere yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirerek, “Lider Devlet Bahçeli’nin has evlatları bu süreçte temiz yürekleriyle duaları kuşanırken, Türk milletinin başına her türlü musibeti bela etmeye çalışanlar ise beddua ederek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis’e yoldaş olmuşlardır. Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir.” değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ



MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.



10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.



MHP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” denilmişti.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Bahçeli, taburcu edilmişti.