MHP'den doğum iznine yeni düzenleme önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ), 142 bilim insanının katılımıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı'na ilişkin rapor hazırladı. Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, hazırlanan rapora ilişkin ayrıntıları paylaştı.

ALTI AYLIK İZNE ALTI AYLIK ESNEK ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Türkiye 'de doğum oranlarının kritik seviyelere düştüğünü ve yaşlı nüfusun arttığını vurgulayan Yurdakul, çalışan kadınların kariyerlerini desteklemek amacıyla yeni bir model önerdiklerini söyledi.

Yurdakul, "Raporda yer alan doğum izinlerine yönelik önerilerimiz kapsamında; ilk altı aylık zorunlu analık izninin tamamlanmasının ardından, sonraki altı aylık süreçte de esnek çalışma yönteminin uygulanmasını öneriyoruz." dedi.

Yurdakul, bu düzenlemeyle çalışan ve kariyer sahibi olmak isteyen kadınların önünü açmayı hedeflediklerini anlattı.

DOĞUM İZNİ BU SENE UZATILDI

Doğum izni bu sene mayıs ayında yürürlüğe giren yeni düzenleme ile altı aya uzatılmıştı .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, kamu ve özel sektörde çalışan anneleri kapsayan düzenleme ile izin süresi doğum öncesi sekiz hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftaya yükseltilmişti.