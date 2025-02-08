MHP'den İmamoğlu'na eleştiri: CHP desteklerse prematüre cumhurbaşkanı adayı olacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP üyelerinden destek alırsa, "prematüre bir cumhurbaşkanı adayı" olacağını savundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'deki cumhurbaşkanı adayı çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Yalçın, "İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alma sevdasıyla yanıp tutuşmaktadır. İstanbul altyapı ve üstyapı sorunlarıyla boğuşurken, İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı problemini çözme derdine düşmüştür." dedi.
Yalçın, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını garantiye almak istediğini söyleyerek "Bu yüzden Özgür Özel’in kontrol edemediği CHP teşkilatını bizzat seferber etmiştir. Amacı, muhtemel siyasi rakiplerini daha başından ekarte etmektir." ifadesini kullandı.
Semih Yalçın, İmamoğlu'nun CHP üyelerinden destek alırsa, "prematüre bir cumhurbaşkanı adayı" olacağını savundu.
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