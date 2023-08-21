MHP'den İYİ Parti'ye ''3. yol'' yanıtı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti'den gelen "3. yol" çağrısına yanıt verdi.



Yazılı bir açıklama yapan Yalçın, ''Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP’yi yok sayarak, milliyetçilik üzerinden üçüncü bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır." dedi.



MHP'nin İYİ Parti'ye yerel seçimde ittifak çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Türk milliyetçilerinin iktidarı ancak yeni bir Türk Çağı'nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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