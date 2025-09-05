MHP'den "Komisyon İmralı ile görüşebilir" mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan isimlerden bir heyet oluşturulmasını ve İmralı'ya gönderilmesini önerdi.



Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öcalan'ın beyanını almak için komisyondan 3-4 kişinin seçilmesi zaaf oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

MHP'den gelen bu önerinin, komisyonun önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda ele alınması bekleniyor.



Komisyon önümüzdeki hafta Perşembe ve Cuma günleri toplanacak,

sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek.

