MHP'den komisyona isim önerisi

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin TBMM'de kurulacak komisyonda görev alacak isimlerden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, diğer üyeler Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile birlikte MHP lideri Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Yıldız sosyal medya hesabından görüşmeye ilşkin bir fotoğraf paylaştı.

MHP'li Yıldız'ın, fotoğrafa Terörsüz Türkiye için Gazi Meclis’te oluşturulan ‘kardeşlik ve dayanışma komisyonu’ üyeleri” notu düşmesi dikkat çekti.

Feti Yıldız daha sonra mesajına "Şu bizim medya nelerle uğraşıyor Allah aşkına. Komisyonun adı üzerimizden bir tartışma yaratamazsınız.

Komisyonun adı, dün de bugün de yarın da 'Milli birlik ve dayanışma Komisyonu’dur.' İşinize gücünüze bakın." eklemesini yaptı.

DEM Parti ve CHP, Meclis'te kurulacak komisyonun isminin "Terörsüz Türkiye" olmaması gerektiğini söylemişti.