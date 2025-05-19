MHP'den Meclis'te komisyon önerisi | Özgür Özel: Şeffaf bir zemine yaklaşmaları olumludur

İzmir'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenlendi. Mitingde konuşan Özgür Özel "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, "Biz hem Kürt sorununun varlığını hem de terörün bitmesini savunurken illa ki Meclis dedik, şeffalık dedik, toplumsak mutabakat dedik. Şimdi nihayet bize saldıranlar dönmüşler dün komisyon teklifi açıklıyorlar. Meclis yeminine gelmeleri toplumsal mutabakat aramaları ilk baştan beri söylediğimiz şeffaf denetlenebilir bir zemine yaklaşmaları olumludur." dedi.

Özel, erken seçim için başlattıkları imza kampanyasına ilişkin, "Dünyanın en büyük imza kampanyasını başlattık sürdürüyoruz. İmza sayımız 20 milyona doğru ilerliyor. Herkesi tüm siyasi tutsakların özgürlüğü için mahkeme adaleti, gelir adaleti, sosyal adalet için sandığın milletin önüne gelmesi için imza vermeye davet ediyorum." diye konuştu.



Gençlere yönelik vaatlerde de bulunan Özel, "Yurt kapasitelerini artıracak burs ve kredi tutarlarını yaşanılabilir seviyeye yükselteceğiz. Gençlerin iletişim özgürlüğünü, ulaşım özgürlüğünü, sosyal aktivite özgürlüğünü mutlaka sağlayacağız." dedi.

