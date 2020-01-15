MHP'den o paylaşım için soruşturma

MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajda, "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" dedi.



“BU PAYLAŞIMI KABUL EDEMEYİZ"

Şahin gazetecilerin soruları karşısında ise "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" açıklamasını yaptı.



Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Şahin hakkında soruşturma başlattıklarını kaydetti.

'Böyle bir paylaşımı kabul etmelerinin kesinlikle mümkün olmayacağını' belirten Durmaz, "Ay yıldızlı formayı en yukarıya çıkaran Filenin Sultanları'nı büyük bir gururla izliyoruz, başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Genel Başkanimiz da grup konuşmasında mili takımımızı tebrik etti. Il başkanımızla görüştüm, savunmasını istedik, gereken ne ise yapacağız" dedi.



BAHÇELİ SULTANLARI DÜN KUTLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında dün yaptığı konuşmada "Hafta sonunda yapılan Avrupa Kıta Elemeleri Voleybol Final Maçında Almanya'yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları'nı, teknik kadroyu ve federasyon yönetimini gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

