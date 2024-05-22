MHP'den Özgür Özel'e tepki: Hesap vermesi gereken sorularda topu taca atıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, isim vermeden MHP yönetiminde yer alan iki kişiyi, Sinan Ateş cinayeti üzerinden suçlamasına tepki gösterdi. "CHP'nin estirmeye çalıştığı suni dostluk havası çabuk dağıldı." diyen Yalçın, Özgür Özel'in millete hesap vermesi gereken sorularla karşılaşınca saldırganlaştığını ve topu taca attığını savundu.

MHP'den Özgür Özel'e tepki: Hesap vermesi gereken sorularda topu taca atıyor
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Genel Başkanı Özgür Özel'in, isim vermeden yönetiminde yer alan iki kişiyi, Sinan Ateş cinayeti üzerinden suçlamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'i iftara atmakla suçladı.

"YALANCI BAHAR PEK KISA SÜRDÜ"

Yalçın, "CHP'nin estirmeye çalıştığı suni dostluk ve uyum havası çabuk dağıldı. Yalancı bahar pek kısa sürdü. Takke düştü, kel göründü. Gerçek ve çirkin yüzü, grup toplantısında gözler önüne serildi." ifadelerini kullandı.

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"ÖZGÜR ÖZEL, MİLLETE HESAP VERMEN GEREKEN SORULARLA KARŞILAŞINCA TOPU TACA ATIYORSUN"

Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'ye Kobani davası üzerinden yönelttiği 4 soruya atıfta bulunan Semih Yalçın, "Özgür Özel, millete hesap vermen gereken sorularla karşılaşınca saldırganlaşıyor, topu taca atıyorsun." mesajını paylaştı.

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