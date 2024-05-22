MHP'den Özgür Özel'e tepki: Hesap vermesi gereken sorularda topu taca atıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, isim vermeden MHP yönetiminde yer alan iki kişiyi, Sinan Ateş cinayeti üzerinden suçlamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'i iftara atmakla suçladı.

"YALANCI BAHAR PEK KISA SÜRDÜ"

Yalçın, "CHP'nin estirmeye çalıştığı suni dostluk ve uyum havası çabuk dağıldı. Yalancı bahar pek kısa sürdü. Takke düştü, kel göründü. Gerçek ve çirkin yüzü, grup toplantısında gözler önüne serildi." ifadelerini kullandı.