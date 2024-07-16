MHP’den Özgür Özel’in Polis Özel Harekat ziyareti açıklamasına yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Polis Özel Harekat Başlanlığı ziyaretine ilişkin sözlerine yanıt verdi. Büyükataman, “Özel harekat polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır.” dedi.

MHP’den Özgür Özel’in Polis Özel Harekat ziyareti açıklamasına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ’nin Polis Özel Harekat Başkanlığı ziyaretine ilişkin sözlerine ’den yanıt geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyenler, bizi ve polisimizi hedefe koyuyor.” dedi.

Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörün örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur.” ifadelerini kullandı .

“Özel harekat polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır.” diyen Büyükataman, şöyle devam etti:

“Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran ’ye ‘yakışan’ bir tavırdır.”

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Küçükçekmece'de boşanmak isteyen eşine saldırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama

Bayburt'ta sağanak yağış: Cadde ve sokakları su bastı

Bayburt'ta sağanak yağış: Cadde ve sokakları su bastı

57 ilde uyuşturucu operasyonu: 396 kişi yakalandı

57 ilde uyuşturucu operasyonu: 396 kişi yakalandı

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Ehliyetsiz motosiklet kullanan çocuklar kovalamacada yakalandı

Ehliyetsiz motosiklet kullanan çocuklar kovalamacada yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...