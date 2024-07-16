MHP’den Özgür Özel’in Polis Özel Harekat ziyareti açıklamasına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Polis Özel Harekat Başkanlığı ziyaretine ilişkin sözlerine MHP’den yanıt geldi.



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyenler, bizi ve polisimizi hedefe koyuyor.” dedi.



Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörün örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur.” ifadelerini kullandı .



“Özel harekat polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır.” diyen Büyükataman, şöyle devam etti:

“Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP’ye ‘yakışan’ bir tavırdır.”