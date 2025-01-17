MHP'den Rıza Akpolat açıklaması: "Tutuklamanın ilk şartı somut delillerin olmasıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul'da belediye başkanları ile belediyelerin yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"MAHKEME KARARINI GEREKÇEYLE SOMUTLAŞTIRMAK ZORUNDA"



Tutuklamanın somut delile dayanması ve orantılı olması gerektiğini söyleyen Feti Yıldız, "Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl ,mantık ve vicdanların tatminini hedefler." dedi.



Yıldız, "Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir." vurgusu yaptı.