MHP'den Rıza Akpolat açıklaması: "Tutuklamanın ilk şartı somut delillerin olmasıdır"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasıyla ilgili "Tutuklamanın ilk şartı kuvvetli suç şüphesine dair somut delildir ve mahkeme bunu somutlaştırmak zorundadır." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul'da belediye başkanları ile belediyelerin yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Yıldız, soruşturmada 23 şüpheli tutuklandığını, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını hatırlattı.
"MAHKEME KARARINI GEREKÇEYLE SOMUTLAŞTIRMAK ZORUNDA"
Tutuklamanın somut delile dayanması ve orantılı olması gerektiğini söyleyen Feti Yıldız, "Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl ,mantık ve vicdanların tatminini hedefler." dedi.
Yıldız, "Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir." vurgusu yaptı.
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