MHP'den Selahattin Demirtaş açıklaması. AİHM kararına işaret edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında verdiği ihlal kararına ilişkin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıklama yaptı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur." dedi.

Yıldız, ihlal kararının kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenmesi gerektiğini söyledi. "

"Buradaki makul süre keyfi süre değildir." ifadelerini kullanan Yıldız, adaletin hizmetinde 25 bin 459 hakim ve cumhuriyet savcısı bulunduğunu hatırlattı ve "Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur." mesajını paylaştı.