MHP'den Terörsüz Türkiye açıklaması
14.02.2026 15:03
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecinin hem ülke hem de bölge için siyasi istikrar anlamına geldiğini söyleyip sürece ilişkin eleştirilere tepki gösterdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Yalçın "Terörsüz Türkiye'nin hedefi, terörü sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, sonra da huzur ve istikrar ortamının bütün bölgeye yayılmasına vesile olmaktır." dedi.
"Türkiye'nin öncülüğündeki yeni bölgesel tabloyla Orta Doğu'dan terörsüz bir dünyaya yolculuk başlayacaktır." açıklamasını yapan Yalçın, düzenledikleri toplantıları hatırlattı.
Yalçın, "Milletimiz Terörsüz Türkiye adımından ziyadesiyle memnun, toplumsal barışın tesisine dönük çabalardan hoşnuttur." ifadelerini kullanıp MHP'nin siyasi gayretinin Terörsüz Türkiye her anlamda bütünüyle hayata geçinceye kadar süreceğini belirtti.