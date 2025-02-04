MHP'den yangın denetim teklifi

Bolu'da yaşanan yangın faciası gündemdeyken Milliyetçi Harekat Partisi önemli bir kanun teklifi hazırladı. Teklif, otellerin yangınlara karşı yılda iki kez denetlenmesini öngörüyor.

MHP'den yangın denetim teklifi

Bolu'daki Kartalkaya yangın faciasının ardından önemli bir teklif hazırladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in imzasını taşıyan kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Otellerin yılda 2 kez denetlenmesini öneren teklife göre, denetim raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 15 gün içerisinde bildirilecek.

Teklif ayrıca, gerekli şartları sağlamayan işletmelerin eksiklikler tamamlanana kadar kapatılmalarını öngörüyor.

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