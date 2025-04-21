MHP’den yeni Devlet Bahçeli paylaşımı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüdüğü anlar, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" notuyla aktarıldı.

Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta bir operasyon geçirmiş ve Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirilmişti.



MHP'den, "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." açıklaması yapılmıştı.