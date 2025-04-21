MHP’den yeni Devlet Bahçeli paylaşımı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açık havada yürüyüş yaptığı yeni bir videosunu paylaştı.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüdüğü anlar, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" notuyla aktarıldı.
Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta bir operasyon geçirmiş ve Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirilmişti.
MHP'den, "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." açıklaması yapılmıştı.
Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.. pic.twitter.com/MwsqtaNiQN— MHP (@MHP_Bilgi) April 21, 2025
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