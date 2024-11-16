MHP'den yeni paylaşım: Vakit tamam sözkonusu vatan
Beştepe'deki randevuya ilişkin MHP'den bir açıklama gelmedi ancak partinin resmi sosyal medya hesabından bir kez daha dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Vakit tamam sözkonusu vatan" ifadeleri kullanıldı.
MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Paylaşım MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla yapılırken "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan, vakit tamamdır sözkonusu vatandır." denildi.
Bin yıllık kardeşlikten yanaysan;— MHP (@MHP_Bilgi) November 15, 2024
VAKİT TAMAMDIR
SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/RQsnBAF6SM
DAHA ÖNCE DE BENZER PAYLAŞIM YAPILDI
Partinin daha önce yaptığı benzer paylaşımda "Yalnız kalırsınız, bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" ifadesi tartışma yaratmıştı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kayyum ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların bitmesi için adaylık kriterlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Yıldız, "Terör ve kuvvetli suç şüphesi ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması tartışılabilir." ifadelerini kullanıp "Suçsuzluk karinesi unutulmadan" diye de ekledi.
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