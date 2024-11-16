MHP'den yeni paylaşım: Vakit tamam sözkonusu vatan

Beştepe'deki randevuya ilişkin MHP'den bir açıklama gelmedi ancak partinin resmi sosyal medya hesabından bir kez daha dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Vakit tamam sözkonusu vatan" ifadeleri kullanıldı.

MHP'den yeni paylaşım: Vakit tamam sözkonusu vatan

'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Paylaşım MHP Genel Bahçeli 'nin fotoğrafıyla yapılırken "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan, vakit tamamdır sözkonusu vatandır." denildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER PAYLAŞIM YAPILDI

Partinin daha önce yaptığı benzer paylaşımda "Yalnız kalırsınız, bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" ifadesi tartışma yaratmıştı.

Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kayyum ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların bitmesi için adaylık kriterlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, "Terör ve kuvvetli suç şüphesi ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması tartışılabilir." ifadelerini kullanıp "Suçsuzluk karinesi unutulmadan" diye de ekledi.

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