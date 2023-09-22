MHP'den yerel seçimde 3 hedef

MHP'de yerel seçim çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 3 ana hedef üzerinden yürütülüyor.



Seçim stratejisinin başlıklarından ilki merkezi ve yerel yönetimin uyum içerisinde çalışması.



İkinci hedef Cumhur İttifakı'nda olmayan büyükşehirlerin kazanılması.



6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 il ve ilçelerinde belediye başkanlıklarının alınması da bir diğer hedef olarak belirlendi.



Bu kapsamda depremden etkilenen illere özel "Hep Yanında" ana teması ile kampanya çalışması başlatıldı.



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