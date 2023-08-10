MHP'den İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı | İYİ Parti pazartesi günü açıklama yapacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımız 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere özel bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar."



Bahçeli, ittifak çağrısında "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK

Bahçeli’nin bu açıklamasının ardından gözler İYİ Parti’den yapılacak açıklamaya çevrildi.



İYİ Parti’de pazartesi günü Başkanlık Divanı toplanacak. Parti yöneticilerinin bir araya geleceği toplantıda, MHP’den gelen açıklama da masaya yatırılacak.



Toplantının ardından Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu bir açıklama yapacak.



Bu açıklamayla birlikte, Bahçeli’nin İYİ Parti’nin yaptığı çağrıyla ilgili partinin ilk tepkisinin öğrenilmesi bekleniyor.



Öte yandan partiden Bahçeli’nin sözlerine ilişkin açıklamalar da geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, “Devlet Bey üçüncü bir yol çağrısı yapıyorsa, yani milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa, biz zaten oradayız. Buyursun gelsin.” açıklamasını yaptı.