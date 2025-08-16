MHP'li Adan'dan süreç açıklaması: "Ötekilerden üç farkı var"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlediği "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" İstanbul'da yapıldı.



MHP İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen toplantının divan başkanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan üstlendi.



"HERKESİ ŞOK EDEN HAMLEDİR"

Programda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" hamlesini idrak etmek için Türkiye'nin etrafında yaşananları tahlil etme mecburiyetinde olduklarını söyleyen Adan, "Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi için 'Terörsüz Türkiye' projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde üstlendiği bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir" dedi.

Adan, Terörsüz Türkiye'nin, ülkeye parmak sallayan emperyal güçlerin alayına birden rest çektiğini savunarak "Bu hamleyle liderimiz sadece hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye'yi bu kaostan yeni çağın süper gücü olarak çıkartmayı hedeflemektedir" diye konuştu.



"ÖTEKİLERDEN ÜÇ FARKI VARDIR"

Yıllardır süregelen terörle mücadele için daha önce de girişimlerin olduğunu ancak 'Terörsüz Türkiye' sürecinin farklı olduğunu ifade eden Adan, şöyle devam etti:

"'Terörsüz Türkiye' hepsinden daha farklı, daha planlı, daha kararlıdır. Bu hamle tartışmasız bir devlet inisiyatifidir. Ötekilerden üç farkı vardır. Bu girişim terör örgütünün feshi, silahın bırakılmasıyla başlamıştır. İkinci en önemli nokta da şudur. Yalnızca bir partinin dışında meclisteki bütün partilerimiz çalışmada yer almaktadır."



Celal Adan, bu yüzden ortaya çıkacak kararlar ve tavsiyelerin milli mutabakat değerinde olacağını belirterek "Terörsüz Türkiye'nin üçüncü farkı ise en önemlisidir. Bu defa süreci başlatan, kararlılıkla yürüten, liderimiz Devlet Bahçeli'nin şahsında Türk milliyetçileridir. Bunu parti duygusuyla söylemiyorum. Kimlik itiraflarından kaynaklanan, kırk yıldır kan akıtan bu sorunu başka türlü meclisin müzakeresine, gündemine bile kimse getiremezdi. Liderimizin cesur duruşu, tertemiz geçmişiyle bu sürecin arkasında olması, bütün kapıları açmıştır. Tabii ki bir başka önemli avantaj, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleye gösterdiği hassasiyet, ortaya koyduğu dirayettir. Bu unsurların tamamının birleşmesi, 'Terörsüz Türkiye' sürecini daha önce terörle mücadeleye dair yürütülen girişimlerden farklı bir yere taşımıştır." değerlendirmesini yaptı.



Adan, "Terörsüz Türkiye projesi Batı başkentlerinden devşirilen taktiklerle, okyanus ötesinden gelen suflelerle yürümeyecektir. Hamle, milletin selameti için, milletin evlatları tarafından hayata geçirilecektir" ifadelerini kullandı.



FETİ YILDIZ: İLK DÖRT MADDE KIRMIZI ÇİZGİMİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da amaçlarının annelerin gözyaşının akmadığı bir gelecek inşa etmek olduğunu belirtti.

Yıldız, "Bizden hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler, emin olun hiçbir zeminde tartışma konusu olmaz" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısından bugüne kadar geçen sürede çok önemli bir yolun geride bırakıldığını dile getiren Yıldız, "süreci istihbarat servislerinin cirit attığı, her türlü entrikanın döndüğü Orta Doğu'da kimseden yardım almadan sürdürdüklerini" söyledi. Yıldız, "Bu süreç, 2013-2015 tarihleri arasında ortaya konulan çözüm sürecinin 2024-2025 versiyonu değildir. Toplumu tamamen kucaklayan, temel hak ve özgürlüklerin alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlar atılırken, biz de yeni bir dil inşa etmek zorundayız" dedi.

