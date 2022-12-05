MHP'li Akçay: Fahiş fiyat uygulayan zincir marketler kapatılmalı

Fahiş fiyat tartışması konusunda MHP'den dikkat çeken bir öneri geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, daha önce yüksek fiyat nedeniyle ceza kesilen ve bu tutumundan vazgeçmeyen marketlerin kapatılması gerektiğini söyledi.

MHP'li Akçay: Fahiş fiyat uygulayan zincir marketler kapatılmalı
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Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Sürekli artıran zincir marketlerin FETÖ ile ilişkileri titizlikle araştırılması gerekiyor" çıkışının ardından başlayan market tartışması devam ediyor.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da ''Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı'' diye konuştu.

Erkan Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük zincir marketlere kesilen para cezasını hatırlattı ve "Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler" dedi.

Yüksek fiyat uygulamaya devam eden marketlerin tamamen kapatılması gerektiğini de savunan Akçay, "Firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir" ifadesini de kullandı.

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