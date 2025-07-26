MHP'li belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ta trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Sarıaslan'ın naaşı, belediye binası önüne getirildi.

Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıaslan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Musa Sarıaslan'ı 2000'li yıllardan beri tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yenifakılı'ya her gelişimizde ya da Ankara'ya geldiğinde mutlaka hemşehrilerinin sorunlarını bize iletir, takipçisi olurdu. Belediye başkanlığı döneminde de sorunların çözümü için büyük gayret gösterdi.

Kıymetli bir dava ve yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten işini çok iyi takip eden bir kardeşimizdi. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmaya gayret ettik ama takdiri ilahi böyleymiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise Sarıaslan'ın Yenifakılı sevdasına bizzat şahitlik ettiğini ifade ederek, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.