Açıklamayı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.
Mevcut Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un, parti disiplini ve "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı" tutumu nedeniyle, ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği duyuruldu.
Toksoy, 2014 yılında MHP'den, Dörtyol Belediye Başkanı seçilmiş ancak 31 Mart için aday gösterilmemişti.
MHP'li belediye başkanı Yaşar Toksoy disipline sevk edildi
Anadolu AjansıTürkiye
Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle MHP disiplin kuruluna sevk edildi.
Açıklamayı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.