Açıklamayı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.

Mevcut Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un, parti disiplini ve "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı" tutumu nedeniyle, ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği duyuruldu.

Toksoy, 2014 yılında MHP'den, Dörtyol Belediye Başkanı seçilmiş ancak 31 Mart için aday gösterilmemişti.