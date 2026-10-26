MHP'li belediye meclis üyesi silahlı saldırıda öldürüldü

Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde iddiaya göre Gölcük Belediyesi'nin MHP ’li meclis üyesi Murat Saral ile A.I.U. arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından A.I.U. tabancayla Saral’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saral, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ İZNİK'TE YAKALANDI

Şüpheli A.I.U., Bursa'nın İznik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde İznik jandarma, emniyet ve Kocaeli Cinayet Büro ekiplerinin desteğiyle yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli A.I.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.