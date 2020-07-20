MHP'li Cemal Enginyurt'a ihraç talebi

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, son dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle MHP Grup Yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Açıklama MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’dan geldi. Yazılı bir açıklama yapan Akçay, Enginyurt’un basında yer alan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini belirtti.

Enginyurt’un savunması alındıktan sonra Disiplin Kurulu son kararı verecek.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI



Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.



Enginyurt, açıklamasında "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cemal Enginyurt, son dönemde fındık fiyatlarıyla ilgili olarak Ordu’da katıldığı televizyon programlarında hükümete yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Disiplin Kurulu'ndan Enginyurt için ihraç kararı çıkarsa, MHP'nin 49 olan Meclis'teki sandalye sayısı 48’e düşecek.

