MHP'li Enginyurt partiden ihraç edildi

SON DAKİKA HABERİ: MHP Merkez Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un parti üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdi.

NTV Haber 30.07.2020 - 11:14 | Son Güncelleme : 30.07.2020 - 11:23

MHP'li Enginyurt partiden ihraç edildi

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, parti üyeliğinden ihraç edildi.

Enginyurt, son dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle MHP Grup Yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Cemal Enginyurt, son dönemde fındık fiyatlarıyla ilgili olarak Ordu’da katıldığı televizyon programlarında hükümete yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

İhraç kararı sonrası MHP'nin 49 olan Meclis'teki sandalye sayısı 48’e düşecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...