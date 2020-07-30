MHP'li Enginyurt partiden ihraç edildi

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, parti üyeliğinden ihraç edildi.



Enginyurt, son dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle MHP Grup Yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.



NE OLMUŞTU?



Cemal Enginyurt, son dönemde fındık fiyatlarıyla ilgili olarak Ordu’da katıldığı televizyon programlarında hükümete yönelik eleştirilerde bulunmuştu.



İhraç kararı sonrası MHP'nin 49 olan Meclis'teki sandalye sayısı 48’e düşecek.