MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, gençleri intihara kadar sürükleyebildiği belirtilen "mavi balina" adlı sanal oyun hakkında aileleri uyararak, "Dünyayı tehdit eden bu oyun, ülkemizde de ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin ivedi olarak alınması, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir." dedi.



Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gençlere psikolojik zararlar veren ve onları şiddete yönlendiren bilgisayar oyunlarının araştırılması, kontrollü hale getirilmesi ve bu konuda önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.



Özellikle "mavi balina" adlı sanal oyunun, Türkiye'de de gençler için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Erdem, "sanal ölüm tuzağı" olarak bilinen bu oyunun, gençleri intiharlara sürüklediğinin belirtildiğini vurguladı.



'CİDDİ KAYIPLARA SEBEP OLUYOR'

Erdem, sosyal medya üzerinden hızla yayılan bu oyuna katılanlardan, şiddet içeren 50 talimatın yerine getirilmesinin istendiğini, 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında, derin olmayacak şekilde kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca oyunun oynandığı dönemde hiç kimseyle görüşülmemesi, yüksek sesle müzik dinlenmesi gibi aşamaların yer aldığını anlattı.



Arzu Erdem, belirtilen sürenin sonunda da oyunu oynayan kişinin ölümüne neden olacak bir komut verildiğini dile getirerek, "Dünyayı tehdit eden bu oyun, ülkemizde de ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin ivedi olarak alınması, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.



Rusya'nın, bu hususta, sosyal medyada intiharı teşvik eden gruplar kurulmasının suç kapsamına alınmasına ve bu grupları kuranların hapis cezasıyla cezalandırılmasına yönelik düzenleme yaptığını aktaran Erdem, ayrıca diğer ülkelerde bu tür oyunlar için alınan tedbirlere ilişkin de örnekler verdi.



Aileleri de uyaran Erdem, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızla etkileşim halinde olmamız, onların, yaşına uygun internet sitelerine girdiğinden emin olmamız gerekiyor. Etik olmayan ve şiddet içeren internet sitelerine girip girmediklerini mutlaka kontrol etmeliyiz. Çocuklarımızın kullandığı bütün elektronik aletlerde, ebeveyn koruma sisteminin açık olmasına özen göstermeliyiz. İnternetteki 'yeni akımlar' hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Evlatlarımızın davranışını ve hareketlerini yakından gözlemlemeliyiz. Ruh halinde değişiklik varsa, aynı çevre ile iletişimi azaldıysa, aileyle bağları tamamen koptuysa, daha uzun zamanı yalnız başına odasında geçiriyorsa mutlaka çocukla iletişimi tekrar kurmalıyız."

TEK SEBEP MAVİ BALİNA MI?

