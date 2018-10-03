MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, eski MHP Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü bildirdi.



Kayaalp, il binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaköy ilçesinde üzücü bir olay gerçekleştiğini, olayda İçli'nin hayatını kaybettiğini aktardı.



Olayın takipçisi olacaklarını belirten Kayaalp, "Bu olayda eski ilçe başkanımız, şimdiki il yönetim kurulu üyemiz Mehmet İçli bıçaklanma sonucu hayatını kaybetti. Olay eski bir husumete dayalı geçmişi olan bir olaydır. Failler de Kocaköylü, yıllardır birbirlerini tanıyan insanlar. Olayın siyasi bir olay veya terör olayı olmadığı düşüncesindeyiz." dedi.



Kayaalp, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri aldığını, olayın ne şekilde geliştiğine dair bilgilerin zamanla ortaya çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:



"İki gün önce aralarında küçük bir kavga gerçekleşmişti. Bu kavgadan sonra rahmetlinin yakınları karşı tarafın iş yerine veya kahvehanesine silah sıkmak suretiyle bir olaya neden oldular. Bunun devamında rahmetlinin karşı tarafın akrabalarıyla karşılaşması sonucu gelişen bir olay olduğu bilgisine ulaştık. Bu olayın kesinlikle siyasi bir olay olmadığını düşünüyoruz. Emektarımızdı, yıllarını teşkilatımıza vermiş bir arkadaşımızdı. Yakınlarının başı sağ olsun. Camiamız için büyük bir kayıptı."

